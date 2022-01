Relembre os problemas de saúde enfrentados por Bolsonaro nos últimos anos após facada

Internado nesta segunda-feira, 3, com um novo quadro de obstrução intestinal, Bolsonaro acumula passagens por hospitais após ter sofrido um ataque com faca durante a campanha presidencial de 2018

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 3, com dores abdominais que posteriormente confirmaram um novo quadro de obstrução intestinal. Este é mais problema de saúde que Bolsonaro enfrenta após ter sofrido um ataque com faca, em Juiz de Fora (MG), durante a campanha de 2018.

Desde então, o presidente tem passagens frequentes por hospitais, seja para realizar exames ou outros procedimentos. Abaixo está uma lista com os principais problemas de saúde enfrentados pelo presidente nos últimos anos.

Setembro de 2018 - cirurgias pós-facada



Em 6 de setembro, o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, sofreu um atentado com faca em Juiz de Fora (MG). Bolsonaro precisou ser submetido a uma intervenção cirúrgica, onde médicos concluíram que a facada gerou um traumatismo abdominal.

No mesmo mês, Bolsonaro passou por uma nova cirurgia de emergência para a desobstrução do intestino delgado. Ele ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até 16 de setembro, mas só recebeu alta dias antes do fim daquele mês.

Janeiro de 2019 - nova cirurgia

Eleito presidente, Bolsonaro passou por um terceiro procedimento cirúrgico para a retirada da bolsa de colostomia, que vinha sendo utilizada após o atentado com faca. Desta vez, Bolsonaro ficou internado por cerca de duas semanas.

Setembro de 2019 - quarta cirurgia



Na ocasião, Bolsonaro passou por cirurgia para corrigir uma hérnia na região do abdômen. O problema foi ocasionado pelas diversas incisões feitas na região desde a facada.

Julho de 2020 - Covid-19



Bolsonaro foi diagnosticado com Coronavírus no dia 7 de julho. Na ocasião, o presidente disse ter sentido um mal-estar. Bolsonaro também disse que estava adotando o tratamento com hidroxicloroquina e outros remédios do chamado “Kit Covid”. Os medicamentos do kit não têm eficácia comprovada cientificamente contra a doença. No fim do mês, o presidente anunciou que estava curado da Covid-19 após um novo teste, desta vez negativo.

Setembro de 2020 - pedra na bexiga



Em 25 de setembro daquele ano, Bolsonaro fez um procedimento no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, para remover uma pedra na bexiga e recebeu alta no dia seguinte.

Julho de 2021 - crises de soluço

Por mais de dez dias, o presidente sofreu com crises de soluços devido a contrações involuntárias do seu diafragma. No início daquele mês, Bolsonaro apresentou dificuldade em falar durante eventos públicos. No dia 14 de julho, o presidente sentiu dores abdominais e foi encaminhado ao Hospital das Forças Armadas. Em seguida, foi transferido para São Paulo, ao hospital Vila Nova Star, onde foi diagnosticado com obstrução intestinal.

Janeiro de 2022 - nova obstrução intestinal

Em férias no sul do país, Bolsonaro estava em Santa Catarina, quando sentiu novas dores abdominais e foi levado ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O quadro é de uma nova obstrução intestinal e apesar do estado do presidente ser estável, ainda não se sabe se será necessário um novo procedimento cirúrgico.



