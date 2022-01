Facada em Bolsonaro gerou "sequela" para o resto da vida, diz Michelle

O presidente interrompeu as férias no litoral catarinense e deu entrada no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 3

Ao lado do esposo no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, a primeira-dama Michelle Bolsonaro agradeceu as mensagens recebidas pela internação do presidente Jair Bolsonaro (PL). Pelo Instagram, ela reforçou que a internação é decorrente da facada que Bolsonaro sofreu em 2018 e que o episódio causou "sequelas" pelo resto da vida do chefe do Planalto.

“Agradeço as orações e as mensagens de carinho, recebidas pela internação do Jair decorrente do atentado que sofreu em 2018. Sequela que levaremos para o resto de nossas vidas. Mas Deus é bom e tem o controle de todas as coisas”, escreveu Michelle.

O presidente interrompeu as férias no litoral catarinense e deu entrada no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 3. Em boletim médico, o hospital informou que o mandatário está com um quadro clínico de suboclusão intestinal. Significa dizer que é novamente a obstrução intestinal que já o acometeu desde que levou a facada, em 2018.

“Ele está estável, em tratamento e será reavaliado ao longo desta manhã pela equipe do dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo. No momento, sem previsão de alta”, diz a nota.

Michelle, a filha do casal, Laura, de 11 anos, a enteada do presidente, Letícia, 19 anos, e Vicente de Paulo Reinaldo, pai da primeira-dama, acompanharam Bolsonaro na viagem de férias a São Francisco do Sul, litoral de Santa Catarina. A família chegou à região na última segunda-feira, 27, onde passou as festividades de Ano Novo.

