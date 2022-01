O que é obstrução intestinal, diagnóstico do presidente Jair Bolsonaro

Presidente passava férias no Sul do país, mas após um desconforto abdominal foi levado a um hospital, em São Paulo, onde permanece internado

Diagnosticado com um quadro de obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado nesta segunda-feira-feira, 3, em um hospital em São Paulo, onde médicos avaliam a necessidade de uma intervenção cirúrgica; apesar disso o quadro do gestor é estável. Bolsonaro tem um histórico de internações similares desde que sofreu um atentado com faca em setembro de 2018.

A obstrução intestinal ocorre quando a passagem do conteúdo do intestino em direção ao ânus fica bloqueada. Essa interrupção pode se dar por diversas causas, incluindo tumores, inflamação, verminoses e efeitos de cirurgias. Entre os sintomas estão inchaço e dor abdominal, náuseas e vômitos, dificuldade e dor para evacuar ou eliminar gases.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entres os riscos estão o aumento da pressão dentro do intestino, podendo resultar em graves complicações como perfuração intestinal, infecção generalizada e morte do tecido intestinal. Isso pode acontecer por que a obstrução impede a passagem dos alimentos digeridos pelo intestino, as fezes e os gases intestinais. Desse modo, as secreções digestivas acabam se acumulando.

- Comecei a passar mal após o almoço de domingo.

- Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje.

- Me colocaram sonda nasogástrica.

- Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. pic.twitter.com/NPgv6HwoHj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 3, 2022

O presidente já havia apresentado problemas similares em julho do ano passado e em setembro de 2019. Em 2019, Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma distensão abdominal.

À época, após fazer uma tomografia do abdômen, foi descoberta a presença de aderência - uma espécie de faixa de tecido humano - obstruindo o intestino delgado, um dos locais atingidos pela facada da qual foi vítima nas eleições de 2018. A obstrução intestinal é um quadro comum após uma cirurgia de urgência.

Veja o último episódio do Jogo Político:





Tags