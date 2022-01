Fortaleza e outras capitais registram panelaços durante pronunciamento de Bolsonaro

Atos ocorreram em diferentes bairros da Capital cearense; no protesto, moradores pediram a saída do presidente

Fortaleza e outras cidades pelo Brasil registraram panelaços nesta sexta-feira, 31, durante o último pronunciamento de 2021 do presidente Jair Bolsonaro (PL) em cadeia de rádio e televisão. Na Capital cearense, as manifestações aconteceram em diferentes bairros, entre eles o Meireles, Cocó, Aldeota, Praia de Iracema, Messejana e Montese. Das janelas dos prédios ou nas calçadas, moradores gritaram palavras de ordem pedindo a saída do presidente.



O protesto se repetiu simultaneamente em outras capitais brasileiras, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, além do Distrito Federal. Os atos ocorreram às vésperas da passagem para o que pode ser o último de Bolsonaro no comando do Planalto, caso não consiga se reeleger nas próximas eleições.



Na mensagem, que durou cerca de seis minutos, o presidente fez um balanço sobre as obras realizadas nos três anos de mandato e voltou a criticar governadores e prefeitos pelas restrições impostas durante as fases mais restritiva da pandemia. Para Bolsonaro, a atitude dos gestores municipais e estaduais causou "quebradeira na economia" e perda de empregos. "Mostramos nossa identidade ao socorrer os mais humildes, que tinham sido abandonados pelos que mandaram fechar tudo", disse o presidente, em referência aos pagamentos do programa auxílio emergencial.

Bolsonaro também reafirmou sua posição contrária à obrigatoriedade do passaporte vacinal, medida adotada em nove estados brasileiros, incluindo o Ceará. Sobre a imunização de crianças de 5 a 11 anos, o presidente defendeu que as doses sejam aplicadas somente mediante autorização dos pais ou responsáveis. "A liberdade tem que ser respeitada", afirmou.

Com o pronunciamento de hoje, Bolsonaro encerra 2021 com três aparições oficiais em cadeia nacional de rádio e televisão. No ano passado, foram sete. A última fala havia sido levada ao ar na véspera de Natal e também rendeu panelaços em pelo menos onze capitais brasileiras, entre elas Fortaleza.

