Governador do RJ é diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez

Cláudio Castro revelou que está com sintomas leves e que seu estado de saúde não é considerado grave. Titular também orientou a população carioca a buscar a vacina

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, informou que foi diagnosticado pela segunda vez com a Covid-19. Nas redes sociais, o titular divulgou que seu estado de saúde não é grave e que segue apenas com um pouco de coriza e orienta a população carioca a se vacinar.

"Neste domingo, pela manhã, fiz o teste da Covid-19 e, infelizmente, testei positivo - pela segunda vez. Estou bem. Apenas com um pouco de coriza. Vou me cuidar aqui e cumprir todos os protocolos. Vacinem-se! Essa é a melhor forma de combater a Covid!", informou em publicação através do Twitter. O primeiro diagnóstico de Castro foi em outubro de 2020, quando apresentou sintomas como dor de cabeça e coriza. Cláudio recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer no dia 6 de julho de 2021.

Sobre o assunto Sesa vai readequar hospitais após aumentos de casos com sintomas gripais

Covid-19: mesmo com consulta pública, Ceará pretende vacinar crianças

Vacinação em Fortaleza: veja lista de agendados para esta segunda-feira, 3 (03/01)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo informações do portal UOL, nos últimos dias o governador esteve presente em vários compromissos públicos: no último dia 30, ele esteve em um evento público discursando para uma plateia sem o uso da máscara de proteção, em um centro de tratamento para dependentes químicos. Ainda, Castro esteve presente em eventos da Companhia Estadual de Águas e Esgoto e em uma reunião com prefeitos da Bacia de Campos.

O titular se junta a outros governadores que já contraíram o coronavírus. Dentre eles, o cearense Camilo Santana (PT) foi diagnosticado com com a doença ainda em outubro de 2020, após a primeira-dama Onélia Santana contrair o vírus. À época, o governador do Ceará informou que sentia "alguns sintomas da gripe".

Tags