Ciro Gomes "projeta vitória" em 2022 com dezenas da Mega Sena

Catalina Leite Repórter do OP+

O ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) projetou a vitória na corrida presidencial de 2022 após um seguidor trazer à tona a coincidência dos números da Mega Sena da Virada com a carreira política do cearense.

Um dos números sorteados foi o 12, número do partido. Já o 15 foi o para a eleição como prefeito de Fortaleza, em 1989. Na época, Ciro era filiado ao PMDB e tinha 32 anos, outro número sorteado.

Ciro ficou apenas 15 meses como prefeito, pois logo depois se candidatou ao Governo do Ceará pelo PSDB. Ele tinha 33 anos. Anos mais tarde, virou ministro da Integração, com 46 anos. Já o número 23 faria alusão à sigla das duas primeiras eleições presidenciais do político: o Cidadania, antes PPS, pelo qual concorreu em 1998 e 2002.

“Vamos lá, turma boa, tornar realidade a profecia simbólica destes números!”, brincou o deputado federal no Twitter, ao compartilhar postagem do seguidor.

Vamos lá, Turma Boa, tornar realidade a profecia simbólica destes números! Vamo que vamo ! https://t.co/0VA7bxz2Mi — Ciro Gomes (@cirogomes) January 1, 2022