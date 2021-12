Por que Cid e Ciro Gomes entraram na mira da Polícia Federal: Jogo Político #165

Podcast explica o que é investigado na operação Colosseum e quais as implicações políticas para os irmãos Ferreira Gomes

O senador Cid Gomes e o ex-governador e pré-candidato a presidente Ciro Gomes (ambos do PDT) foram os alvos mais visíveis da Operação Colosseum, da Polícia Federal, que investiga suspeitas de irregularidades nas obras do Castelão para a Copa de 2014. É investigado se houve direcionamento da licitação para favorecer a Galvão Engenharia, responsável pela obra. A suspeita é de pagamento de propinas, inclusive disfarçadas de doações eleitorais. Ciro denunciou uso político da PF, com intenção de prejudicá-lo.

Quais são os elementos contra os irmãos Ferreira Gomes? As denúncias têm consistência? A resposta deles tem fundamento? Quais as consequências políticas da operação? Esses são temas do Jogo Político #165.

Participam do episódio os jornalistas Guálter George, editor-chefe de Opinião e colunista do O POVO, Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor e colunista de Política.

