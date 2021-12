Camilo defende Cid e Ciro Gomes sobre operação da PF: "São pessoas íntegras"

O governador Camilo Santana (PT) comentou a operação Colosseum, da Polícia Federal, que investiga suspeitas de pagamento de propina por obras do estádio Castelão para a Copa de 2014. São alvos de mandados de busca e apreensão endereços do senador Cid Gomes (PDT) e do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

Camilo disse não ter detalhes da operação, mas estranhou o tempo transcorrido desde o suposto crime — o período investigado foi entre 2010 e 2013. "A informação que eu tenho é que é em relação ao caso de quase uma década, quase dez anos. Isso é estranho."

LEIA MAIS: Ciro Gomes sobre operação da PF: "Braço do Estado policialesco de Bolsonaro levanta-se contra mim"

O governador defendeu ainda os irmãos Ferreira Gomes. "O que eu posso afirmar e garantir para vocês é que o Ciro, o Cid, todos que estão envolvidos, são pessoas seríssimas, são pessoas íntegras, são pessoas que contribuíram muito para o Ceará e para o Brasil e continuam trabalhando e isso é o que eu posso afirmar", disse em entrevista ao repórter Gabriel Borges, do O POVO, na manhã desta quarta-feira, 15, na inauguração da nova sede da Escola de Ensino Médio Estado de Alagoas.

