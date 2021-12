Atuação de Sarto no combate à pandemia é aprovada, embora prefeito divida opiniões

O prefeito José Sarto (PDT) divide opiniões ao final do primeiro ano de administração, mas é aprovado pela conduta no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, e ainda mais na atuação na vacinação contra a Covid-19, segundo pesquisa do Instituto Opnus, em parceria com O POVO.

Sarto tem 49% de aprovação geral, e 45% de desaprovação. Porém, no enfrentamento à pandemia, a aprovação a ele chega a 74%, com 22% de desaprovação. Quanto à vacinação, ele tem 88% de aprovação e 10% de desaprovação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A pesquisa foi realizada de 4 a 11 de dezembro. Foram feitas entrevistas presenciais domiciliares com 600 pessoas de Fortaleza. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos na Capital, com intervalo de confiança de 95%. Somas que não fecham 100% se devem a arredondamentos.

A tendência de avaliações mais positivas dos governos no combate à pandemia que em outros quesitos também ocorre na pesquisa Opnus com eleitores do Ceará em relação ao governador Camilo Santana (PT) e ao presidente Jair Bolsonaro.

Sobre o assunto Pesquisa Fortaleza: Sarto tem 49% de aprovação e 45% de desaprovação

Pesquisa Ceará: governador Camilo Santana tem 78% de aprovação

O que o cearense acha do governo Bolsonaro: 25% aprovam e 73% desaprovam

Retrospectiva: 11 políticos cearenses que foram destaque em 2021

Tags