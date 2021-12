"2022 será um ano de várias entregas", promete Camilo em última reunião do ano com secretariado

O governador Camilo Santana (PT) está reunido nesta terça-feira, 21, com os secretários do Estado e presidentes das instituições vinculadas na última reunião de secretariado do ano de 2021. Na ocasião, o chefe do Executivo cearense faz um balanço de sua gestão durante o ano que se encerra e deverá traçar, junto aos gestores das pastas, quais serão as metas e entregas em 2022, o último de seu mandato à frente do Palácio da Abolição.

“Vamos fazer um balanço, do que nós traçamos como meta, um planejamento também da economia, também vamos fazer um balanço importante da questão da pandemia. A área da saúde é um desafio enorme, principalmente no primeiro semestre deste ano. E vamos também traçar as prioridades e perspectivas para o último ano do governo. Será um ano de várias entregas a serem realizadas, então vamos colocar isso em metas, estabelecer metas para que possa cumpri-las até o final do mandato no ano que vem”, anunciou o governador durante a coletiva de imprensa.

De acordo com Santana, 2021 foi um ano de “superação” e, em sua avaliação, mesmo com todos os desafios da pandemia, a economia cearense vem se recuperando “bem”. “O Ceará cresceu, o PIB, acima do Brasil. Enquanto o último trimestre comparado com trimestre anterior o Brasil decresceu, o Ceará cresceu três pontos e 25%, isso é importante”, lembrou o governador.

“Hoje, somos um estado, com credibilidade, respeito lá fora, não só nos estados brasileiros, mas também fora do Brasil. Temos uma boa gestão fiscal, grandes programas sociais, referência em educação e continuamos sendo referência no Brasil. Temos o desafio da segurança pública, apesar de que nós não temos medido esforços. Tudo que foi necessário para colocar de investimento na segurança pública nós estamos colocando o que há de melhor. E estados brasileiros têm visitado o Ceará para conhecer as ferramentas tecnológicas na área da segurança pública. É um desafio, nós vamos continuar trabalhando em todas as áreas para melhorar a vida do povo cearense”, afirmou.

Metas para 2022

Conforme Camilo Santana, as prioridades do ano de 2022 incluem a entrega de obras públicas, como o Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e o Centro Integrado de Segurança Pública, que iniciaram no começo de 2021. Ainda no setor de segurança, o gestor traçou como meta a implantação de Batalhões do Raio, e sistemas de videomonitoramento em municípios acima de 30 mil habitantes, e completou a fala dando destaque também para a área da educação.

"Nós temos a meta de ampliar mais ainda as escolas de tempo integral, já estamos com 50%, temos a meta de ampliar para 2022. Nós estamos definindo o planejamento e iniciar o uso dos recursos do precatório do Fundef, que nós ganhamos e que foi, infelizmente, parcelado em três anos, mas todos os recursos serão investidos na educação. Então temos uma série de prioridades aí, tanto na questão do emprego, quanto nas oportunidades para a população, na área social”, garantiu o gestor cearense.

O governante também deu destaque para o programa Mais Infância, que deverá ser ampliado no ano que vem, e tem como objetivo beneficiar 450 mil mães e crianças do Estado. Santana ressaltou que o cumprimento destas metas irá depender “do esforço fiscal do estado”, em conseguir “garantir os recursos necessários para todas as ações que estão sendo planejadas” por seu governo.

Sobre investimentos do tesouro nacional, o petista afirmou que o estado deve “bater recorde” em recursos neste âmbito e garantiu que irá direcionar esforços para “continuar sendo o estado com o maior volume de investimentos públicos do país”.

“Nós temos também vários financiamentos em tramitação na secretaria do tesouro nacional, ontem mesmo o Ceará aprovou mais um financiamento importante que é um financiamento de mais de R$ 300 milhões que vai ser investido na prevenção da violência. [...] Temos também um outro financiamento que já vai ser iniciado a aplicação de seus recursos, que é o Malha D’água, estamos concluindo a licitação. Será um território no Ceará, que será usado para ser referência, para universalizar o sistema de abastecimento de água, integração de bacias, e isso acabando com o carro pipa. É mais de 700 milhões de reais. Então temos uma série de investimentos importantes aí, na área da mobilidade, em todas as áreas do governo e nós vamos discutir”, complementou Camilo Santana.

Sobre as metas já conquistadas em 2021, o governador ressaltou o avanço na vacinação da população cearense e as entregas que tem realizado neste segundo semestre do ano.

“Ontem mesmo eu entreguei uma escola, a Escola de Hotelaria e Gastronomia aqui no estado do Ceará, que não tinha sido inaugurada por conta da pandemia, entregamos também recentemente o hospital universitário, que é o último hospital de alta complexidade, em todas as macrorregiões, hoje o Ceará tem um hospital de alta complexidade do estado. Então temos feito e já está funcionando. Então temos feito várias entregas importantes”, disse Santana.

Vacinação e pandemia

O governador cearense também comentou a respeito da vacinação em crianças no Estado, e afirmou estar aguardando o governo federal acelerar o processo. Camilo cobrou bom senso do Ministério da Saúde para que a imunização do público infantil possa começar.

“A vacina já foi, já tem a autorização da Anvisa, já tem comprovação científica, é importante que a gente avance no público do Ceará e do Brasil inteiro em relação a vacinação. Alguns governadores, e eu tenho colocado na discussão, a necessidade de comprar diretamente da Pfizer, para que a gente possa avançar na vacinação no Ceará. Eu espero que o Ministério use o bom senso e que a gente possa avançar na vacinação também das nossas crianças aqui”, disse.

O gestor parabenizou a ação do Supremo Tribunal Federal (STF) em exigir o passaporte vacinal nos aeroportos, e afirmou que nesta quinta-feira, 23, deverá participar de reunião para debater um novo decreto.

“Vamos avaliar quais são as medidas que nós vamos tomar em relação, se vamos ampliar ou não. O importante é que os números estão estáveis e, até o momento, não há nenhuma preocupação em relação aos números da Covid aqui no Ceará”, concluiu.



