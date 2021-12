Camilo Santana diz que vitória de Boric no Chile traz "esperança de dias melhores para o Brasil"

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), celebrou a vitória do presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, 35, no segundo turno da eleição presidencial deste domingo, 19. Boric venceu o candidato da extrema-direita, o advogado Jose Antonio Kast, chamado de “Bolsonaro chileno” por parte da imprensa pelo alinhamento a discursos do líder brasileiro.

“Boas novas vindas do Chile nos dão cada vez mais esperança de dias melhores para o nosso Brasil”, escreveu Santana traçando um paralelo entre a disputa da esquerda contra a extrema direita no país andino e o ano eleitoral que se avizinha no Brasil.

Além de Camilo, os ex-presidentes brasileiros Lula e Dilma, ambos do PT, e o ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) celebraram o triunfo do jovem da esquerda chilena. Lula disse estar feliz por “mais uma vitória de um candidato democrata e progressista na América Latina”. Já Dilma disse que a vitória do jovem da esquerda, de apenas 35 anos, "reescreve a história do Chile" e "joga no lixo a herança maldita de Pinochet".

Ciro, por sua vez, disse que "todos os democratas do mundo têm muito o que festejar com a vitória de Gabriel Boric” e que o resultado “afugentou o perigo de mais uma mancha da extrema-direita no mapa da democracia mundial", comentou.

Quando Boric tomar posse como presidente, em 11 de março de 2022, o cenário na América do Sul terá países como Argentina, Bolívia, Chile, Peru e Venezuela comandados por governos mais à esquerda, enquanto mais à direita estarão Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai. No ano que vem, Brasil e Colômbia terão novas eleições presidenciais.