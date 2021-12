Escola de Gastronomia e Hotelaria vai ofertar 855 vagas em janeiro

Espaço inaugurado nesta segunda-feira, 20, vai oferecer cursos e contribuir com desenvolvimento social da comunidade do entorno da Escola

O Governo do Estado do Ceará inaugurou na tarde desta segunda-feira, 20, às 16 horas, a Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará. A partir de janeiro o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) vai oferecer capacitação profissional nas áreas de Gastronomia, Hospitalidade e Infraestrutura. A previsão é dispor de 40 turmas, totalizando 855 vagas.

O espaço, localizado no Centro de Fortaleza, onde funcionava o antigo Condomínio Panorama Artesanal, vai oferecer cursos e contribuir para o desenvolvimento social da comunidade do entorno por meio de iniciativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Senac.

A cerimônia contou com a presença do governador Camilo Santana, da vice-governadora Izolda Cela, do vice-prefeito de Fortaleza Elcio Batista, do presidente da Fecomércio, Luiz Gastão Bittencourt, e de autoridades locais. No prédio de quatro mil metros quadrados (m²) serão ofertadas iniciativas de educação profissional e estímulo ao empreendedorismo.

Estrutura

A Escola terá dois laboratórios de hospedagem: um com ambiente pedagógico simulando recepção e suíte de hotel; e uma lavanderia modelo e rouparia modelo, simulando ambientes de hotéis voltados para cursos de camareira e hospedagem. Também possui um laboratório de gastronomia com cozinha pedagógica. Através do Sesc, o equipamento também terá uma unidade do restaurante da rede.

Parceria

A parceria entre Governo do Ceará e Sistema Fecomércio para a gestão do equipamento foi firmada em dezembro de 2019. A concessão do equipamento é de 25 anos, podendo ser estendida por igual período. A Escola foi projetada para receber 600 pessoas.

O prédio, com arquitetura de Fausto Nilo e Delberg Ponce De Leon, é rodeado por equipamentos importantes para a cultura cearense, como a Estação das Artes.

