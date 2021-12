Equipamentos públicos cobram passaporte de vacina no Ceará a partir desta segunda, 20

Espaços públicos do Ceará, como as unidades do IDT/Sine e Vapt Vupt, devem iniciar a cobrança do comprovante da vacina contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira, 20. A decisão foi anunciada pelo governador Camilo Santana no dia 10 de dezembro. O prazo de dez dias foi dado para que protocolos fossem estabelecidos pelos equipamentos do Estado.

Nas unidades do Vapt Vupt, por exemplo, quem deseja acessar os serviços presencialmente deve apresentar o comprovante e um documento de identificação com foto. As únicas pessoas liberadas são pessoas que buscam atendimento para regularização de documentação civil essencial (como emissão de RG e CPF), atendimento de saúde e benefícios socioassistenciais.

Quem não tiver o passaporte de vacinação, mas já tiver tomado duas doses do imunizante, poderá emitir o documento na hora pelo serviço E-Vapt que será disponibilizado em todas as unidades.

Já no IDT/Sine, a cobrança do passaporte de vacinação permitirá que os serviços voltem a ter livre demanda e não seja mais necessário agendar atendimento nas unidades. “Apesar da exigência do passaporte estaremos apoiando aos trabalhadores que, embora vacinados, não estejam conseguindo ter acesso ao documento”, alerta o presidente do IDT, Vladyson Viana.



