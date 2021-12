Governo avalia instalação de gramado híbrido na Arena Castelão

Feito de grama natural com reforços de fibras de polietileno, gramado híbrido será instalado em breve no Maracanã; Governo, federação e clubes devem acompanhar processo no estádio carioca

Além de falar sobre a revitalização do gramado atual da Arena Castelão, o superintendente de obras públicas do Estado, Quintino Vieira, levantou a possibilidade de instalação de um gramado híbrido no campo. De acordo com ele, um estudo deverá ser feito com Governo Estadual, Federação e clubes para avaliar a grama.

Sendo uma das praças esportivas que mais recebeu jogos em 2021, o Castelão recebeu muitas críticas em relação ao estado do gramado. Por conta disso, instituições e clubes deverão analisar durante a temporada a possibilidade de uma grama mais resistente.

Eles terão a oportunidade de acompanhar a implantação do gramado híbrido de perto, já que o Maracanã irá implantar esse tipo de grama em 2022. As reformas no estádio carioca devem durar 90 dias e tem o custo estimado em R$ 4 milhões, de acordo com o Globo Esporte RJ.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como funciona um gramado híbrido

O gramado híbrido é construído com grama natural, mas ela é costurada com fibras de polietileno. A combinação faz com que a grama não solte com facilidade. Elas são plantadas a 18 centímetros de profundidade e dois centímetros sobre a superfície do campo.

Tags