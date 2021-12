Aliança entre Lula e Alckmin já está formalizada, mas deve ser anunciada apenas em 2022, diz colunista

A decisão de manter a dúvida no ar quanto à união dos ex-adversários tem o intuito de paralisar a oposição, de acordo com interlocutores ouvidos pela coluna

A aliança política entre o ex-presidente, e agora pré-candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin já está formalizada, mas só deverá ser oficializada e anunciada no ano de 2022. As informações são da coluna de Mônica Bergamo para o jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com a colunista, interlocutores dos dois líderes que participam das costuras políticas afirmaram que a decisão de se unir está sacramentada, e alguma mudança nas definições só aconteceria em caso de alteração radical no cenário que se forma frente às eleições do ano que vem.

A decisão de manter a dúvida no ar, conforme as fontes, tem o intuito de paralisar a oposição. Anunciar um acordo agora apenas ajudaria os possíveis oponentes a prepararem uma reação mais efetiva contra a união dos dois ex-adversários.

Atitudes que sinalizam a união Lula-Alckmin em uma mesma chapa, contudo, devem continuar. Nesta quarta-feira (15), por exemplo, Alckmin deixou o PSDB. O próximo passo será a participação de ambos em um jantar do grupo Prerrogativas, que reúne advogados, juízes, promotores e defensores públicos, previsto para acontecer no domingo, 19. A expectativa é que o petista e o ex-tucano se deixem fotografar juntos.



