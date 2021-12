Lula diz que só discutirá nome de vice quando for candidato a presidente

O presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 15, em entrevista concedida à rádio Clube AM de Blumenau (SC), que ainda não está discutindo sobre o nome de um vice para sua futura chapa. "Eu não posso discutir vice se ainda não sou candidato. Na hora certa, quando eu for candidato, vou indicar um vice para me ajudar a governar e reconstruir esse país", respondeu Lula ao ser indagado sobre as negociações para ter o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, de saída do PSDB, como vice na eleição do ano que vem.

