Presidente do PSDB diz que Alckmin cometerá "erro histórico" caso seja vice de Lula

Ele também defendeu a união de atores do centro político para viabilizar a chamada terceira via democrática e citou Sérgio Moro como bom nome para ser vice do candidato do PSDB em 2022

Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, disse torcer para que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) não utilize o próprio nome para "tentar limpar a história do PT”. De saída do PSDB, Alckmin é cotado no PSB, sigla próxima do PT, que articula uma eventual chapa entre o ex-presidente Lula e o tucano para a disputa eleitoral de 2022.

Segundo Araújo, a atitude de Alckmin indica que ele está "de saída" do PSDB e caso o ex-governador aceite ser vice de Lula, estaria cometendo um "erro histórico". "Espero e torço para que ele não utilize seu nome para tentar limpar a história do PT", disse Araújo a um programa de entrevista da revista Veja.

Ele também defendeu a união de atores do centro político para viabilizar a chamada terceira via democrática. Essa candidatura seria, segundo Araújo, "extremamente poderosa para chegar ao 2° turno". O presidente tucano apontou o ex-ministro da Justiça e ex-juiz, Sérgio Moro (Podemos) como "um bom nome" para ocupar a vice na candidatura presidencial do PSDB.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A sigla enfrentou um turbulento processo de prévias para escolher o candidato que a representará na disputa presidencial de 2022. O governador de São Paulo, João Doria, foi o escolhido numa lista que contou ainda com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e com o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

Tags