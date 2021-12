Renan Calheiros ataca Sergio Moro: "fraudou a história brasileira"

O senador Renan Calheiros (DEM-AL) disparou contra o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (Podemos) nas redes sociais. "Sérgio Moro fraudou a história brasileira. Foi declarado parcial e incompetente. A história nunca é escrita por uma pessoa, mas pela sociedade. Moro repete o ovo da serpente em sua ficção: mente despudoradamente e insiste em teses fascistas.", escreveu Renan em seu perfil no Twitter.

Sérgio Moro fraudou a história brasileira.Foi declarado parcial e incompetente. A história nunca é escrita por uma pessoa, mas pela sociedade. Moro repete o ovo da serpente em sua ficção: mente despudoradamente e insiste em teses fascistas. — Renan Calheiros (@renancalheiros) November 30, 2021

A reação acontece no momento de pré-lançamento do livro de memórias de Moro, "Contra o sistema da corrupção", que mira o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - potenciais adversários na disputa pelo Planalto em 2022.

Na primeira metade do livro, Moro relembra alguns episódios de destaque da Lava Jato, operação da qual participou pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Um dos alvos da investigação nos tempos de Moro, Renan Calheiros não escondeu o desapreço pelo ex-juiz.

Moro filiou-se ao Podemos no último dia 10 de novembro, podendo, assim, concorrer como o nome da chamada 3ª via nas eleições presidenciais do ano que vem. Apesar de ter consagrado sua entrada na política em definitivo com a filiação, o ex-ministro ainda não declarou oficialmente para qual cargo pretende disputar. Nos bastidores, a aposta é que ele concorra à Presidência da República ou, em último caso, a uma vaga no Senado.

