Sergio Moro tenta aproximação com ex-ministro Joaquim Barbosa, diz jornalista

O ex-juiz e pré-candidato à Presidência, Sergio Moro (Podemos) estaria tentando uma aproximação com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa. Moro teria procurado Barbosa para marcar um encontro e o ex-ministro do STF sinalizado positivamente. A informação é do colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

No entanto, Barbosa só deve avaliar a possibilidade de encontro com Moro após retornar ao Brasil; ele está na Europa há algumas semanas. Filiado ao PSB, Barbosa estaria discutindo com lideranças do partido a viabilidade de ser candidato em 2022. O PSB deve encomendar pesquisas com o nome do ex-ministro entre os candidatos a presidente.



