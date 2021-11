Jogo Político entrevista deputado estadual André Fernandes; assista

O programa Jogo Político desta terça-feira, 30, entrevista o deputado estadual André Fernandes (PL), parlamentar da Assembleia Legislativa do Ceará eleito em 2018. Aliado do presidente Jair Bolsonaro no Ceará, Fernandes deve debater sobre a filiação do mandatário ao Partido Liberal (PL), o cenário para as eleições de 2022 e o recente caso de tentativa de feminicídio que envolve o vereador de Fortaleza, Ronivaldo Maia (PT).

Assista ao vivo:

Logo depois, o "Histórias do Poder", com Érico Firmo, fala sobre um ano em que José Sarto (PDT) foi eleito para a Prefeitura de Fortaleza. No ano passado, o pedetista derrotou o deputado federal Capitão Wagner (Pros), atual pré-candidato da oposição ao governo estadual em 2022.