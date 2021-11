Sergio Moro se filia ao Podemos nesta quarta-feira, 10; acompanhe

O ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro se filiou nesta quarta-feira, 10, ao Podemos. O evento aconteceu em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O Podemos deve lançar Moro como candidato a presidente. O ex-juiz é o maior símbolo da Lava Jato, Moro e foi responsável por condenações do ex-presidente Lula (PT), anuladas posteriormente.

A Deputada federal Renata Abreu, presidente Nacional do Podemos, A filiação de Moro a um partido é a realização de um sonho de muitos brasileiros e eu me sinto lisonjeado por ele ter escolhido o nosso partido. “Não adianta mais votar no ‘rouba, mas faz’, não adianta votar no populismo barato, votar num representante porque ele é carismático”. Segundo ela, Moro é um homem que teve a coragem de largar sua profissão para lutar pelo sonho de fazer do combate à corrupção política pública e que teve a decência de não trocar princípios por cargo nenhum”.

“Hoje aqui nos reunimos para fincar o marco de um novo rumo para o nosso país. Nesse período prevaleceu a radicalidade e o ódio, do confronto dos extremos, a polarização, dicotomia, como se não existisse vida inteligente entre a extrema esquerda e extrema direita (...) E aqui estamos para abraçar a construção de um futuro melhor", disse o senador Álvaro Dias líder do partido no Senado.



