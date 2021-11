Acusado de tentativa de feminicídio, Ronivaldo já propôs lei para barrar nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha

O vereador Ronivaldo Maia (PT), autuado em flagrante por tentativa de feminicídio nesta segunda-feira, 29, já chegou a propor lei para barrar nomeação de condenados da Lei Maria da Penha para cargos públicos na Prefeitura de Fortaleza, em 2019.

Na ocasião, o parlamentar justificou a proposição afirmando que os números divulgados sobre o feminicídio na Capital eram uma grande preocupação das mulheres que buscam sobreviver à violência doméstica em seus lares e espaços públicos.

“Queremos contribuir como mandato de vereador também para conscientizar os autores deste crime, que a sua ação poderá acarretar em sérios danos, inclusive empregatício”, disse o petista anteriormente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta segunda-feira, após ter passado o carro por cima de uma mulher de 36 anos, em uma rua do bairro Conjunto Ceará, o vereador preso preventivamente. Populares que estavam no local afirmaram que antes do atropelamento, Ronivaldo discutiu com a vítima dentro de seu veículo.

Sobre o assunto Vereador Ronivaldo Maia é preso por tentativa de feminicídio em Fortaleza

Larissa Gaspar defende afastamento imediato de Ronivaldo Maia do PT, após prisão por tentativa de feminicídio

Após tentativa de feminicídio, esposa de Ronivaldo diz que "luta por justiça" e pede "solidariedade"

Após atropelamento, vereador ainda arrastou vítima por três casas

PT de Fortaleza decide por suspensão imediata de Ronivaldo e abre processo disciplinar

Após audiência de custódia, vereador Ronivaldo Maia tem prisão mantida pela Justiça



A assessoria de imprensa do parlamentar se pronunciou sobre o caso e disse que as circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo apuradas, e que Ronivaldo Maia tem como uma de suas “principais bandeiras a defesa da mulher". "Lembramos que o parlamentar luta pelos direitos das mulheres, em especial nas que sofrem violência doméstica. Tendo inclusive diversos projetos de lei nesse sentido", afirmaram em nota oficial.

A audiência de custódia do vereador aconteceu na manhã desta terça-feira, 30, e determinou que Ronivaldo deverá ser mantido preso. A executiva do PT de Fortaleza também decidiu pela suspensão imediata da filiação do parlamentar.



Tags