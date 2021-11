Após atropelamento, vereador ainda arrastou vítima por três casas

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o homem de 51 anos teria acelerado o carro em direção à mulher, que após ser atingida precisou ser socorrida às pressas para uma unidade hospitalar

O vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT), preso na última segunda-feira, 29, suspeito de tentativa de feminicídio contra uma mulher de 36 anos, teria arrastado a vítima por aproximadamente três casas após acelerar com o veículo contra ela. Segundo informações obtidas pelo O POVO, o parlamentar tinha um relacionamento extraconjugal com a vítima há mais de dez anos e a atacou após ela recusar-se a pagar uma conta de R$ 1,6 mil para ele.

Depois do ocorrido, Ronivaldo ainda teria ido a pé pra casa da mulher, e dito: "por que você deixou eu fazer isso com você?". A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o homem de 51 anos teria acelerado o carro em direção à mulher, que após ser atingida precisou ser socorrida às pressas para uma unidade hospitalar da região.

A vereadora de Fortaleza Larissa Gaspar (PT) se manifestou, nesta terça-feira, 30, a respeito do caso. Ela se posicionou a favor do afastamento imediato de Ronivaldo da sigla. “Eu defendo que ele seja afastado de imediato do partido”, afirmou. Em nota oficial em suas redes sociais, a vereadora reforçou que a “defesa da vida e dos direitos das mulheres é uma das principais lutas” de seu mandato e exigiu uma “rigorosa apuração dos fatos”.

O POVO apurou que a realização da audiência de custódia do vereador está prevista para esta terça-feira, 30, ainda sem hora definida.

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que autuou em flagrante um homem de 51 anos, na noite desta segunda-feira (29), por tentativa de feminicídio. A ocorrência foi registrada na tarde de hoje, após uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) ser acionada para uma ocorrência de agressão.

O acionamento foi realizado por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após o recebimento de informações sobre um casal que discutia dentro de um veículo, em uma das ruas do bairro Conjunto Ceará, quando a mulher, de 36 anos, saiu do automóvel e o homem teria acelerado o carro passando por cima da vítima, conforme informações testemunhais. A mulher foi socorrida por familiares.

Já o homem foi localizado, pela composição policial, em um posto de combustível ainda no Conjunto Ceará. Ele foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza. A equipe de policiais civis foi ao hospital para onde a vítima foi levada e realizou diligências para identificar testemunhas do fato. Diante do que foi apurado, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

