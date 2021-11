Após tentativa de feminicídio, esposa de Ronivaldo diz que "luta por justiça" e pede "solidariedade"

Maria Sônia Gomes do Nascimento informou que a vítima recebeu atendimento médico e já está em casa e pediu que boatos não fossem divulgados em cuidado com os familiares do vereador

A mulher do Vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT), Maria Sonia Gomes do Nascimento, se manifestou a respeito da prisão do parlamentar por suspeita de tentativa de feminicídio, durante episódio na segunda-feira, 29, quando o vereador teria acelerado o carro em direção à uma mulher de 36 anos. Por meio de nota divulgada na manhã desta terça-feira, 30, Maria Sônia afirma que o marido se “envolveu num incidente de violência”, e disse que a “justiça vai apurar o ocorrido”.



“Infelizmente na tarde da segunda- feira, 29, o Ronivaldo, meu marido, se envolveu num incidente de violência. Temos notícia de que a vítima recebeu atendimento médico e já está em casa”, diz a nota.

De acordo com a esposa do parlamentar, ele segue detido desde segunda-feira, e aguarda audiência de custódia. “Há um processo instalado e a justiça vai apurar o ocorrido dentro do devido processo legal”, declarou fazendo um pedido de que não fossem compartilhados boatos em respeito a seus familiares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Manteremos em público o andamento das coisas na medida do possível. Exercitando o que sempre foi minha máxima: a transparência e a luta por justiça. Esperamos contar com a solidariedade de vocês”, finaliza a esposa de Ronivaldo Maia.

O vereador passa por audiência de custódia nesta manhã e conforme sua assessoria as circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo apuradas.

Sobre o assunto Vereador Ronivaldo Maia é preso por tentativa de feminicídio em Fortaleza

Larissa Gaspar defende afastamento imediato de Ronivaldo Maia do PT, após prisão por tentativa de feminicídio

Veja a nota de Maria Sônia, esposa de Ronivaldo Maia, na íntegra

Companheiras e companheiros,

Infelizmente na tarde da segunda- feira, 29, o Ronivaldo, meu marido, se envolveu num incidente de violência.

Temos notícia de que a vítima recebeu atendimento médico e já está em casa.

Ele está detido desde ontem. Hoje esperamos pela audiência de custódia. Há um processo instalado e a justiça vai apurar o ocorrido dentro do devido processo legal.

Neste momento, peço, por favor, que não compartilhem boatos em cuidado com a mãe dele e com sua família.

Manteremos em público o andamento das coisas na medida do possível.

Exercitando o que sempre foi minha máxima: a transparência e a luta por justiça.

Esperamos contar com a solidariedade de vocês,

Sônia e família.

Fortaleza, 30 de novembro de 2021.

Tags