Larissa Gaspar defende afastamento imediato de Ronivaldo Maia do PT, após prisão por tentativa de feminicídio

Larissa Gaspar (PT) declarou que recebeu "com indignação" a notícia sobre o ocorrido, e ao O POVO disse ser a favor do afastamento de Ronivaldo da sigla

A vereadora de Fortaleza Larissa Gaspar (PT) se manifestou, nesta terça-feira, 30, a respeito do caso envolvendo o vereador Ronivaldo Maia, também do PT, após o parlamentar ter sido preso em flagrante, na tarde de segunda-feira, 29, por suspeita de tentativa de feminicídio. A vereadora declarou “indignação” com o ocorrido e, ao O POVO, se disse a favor do afastamento imediato de Ronivaldo da sigla.

“Eu defendo que ele seja afastado de imediato do partido”, afirmou Larissa Gaspar. Em nota oficial em suas redes sociais, a vereadora reforçou que a “defesa da vida e dos direitos das mulheres é uma das principais lutas” de seu mandato e exigiu uma “rigorosa apuração dos fatos”.

“Recebemos com indignação a notícia de que o Vereador Ronivaldo Maia foi preso por tentativa de feminicídio. Toda violência precisa ser enfrentada com firmeza. Exigimos uma rigorosa apuração dos fatos e que seja feita justiça”, diz a nota.

A vereadora também frisou que está “à disposição” para auxiliar a vítima, uma mulher de 36 anos que ainda não foi identificada. “Basta de violência contra a mulher! Mexeu com uma mexeu com todas”, finalizou.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que Ronivaldo Maia teria acelerado o carro em direção à vítima, que após ser atingida precisou ser socorrida às pressas para uma unidade hospitalar da região.

A assessoria de imprensa do parlamentar se pronunciou sobre o caso, confirmou a prisão e disse que as circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A realização da audiência de custódia do vereador acontece nesta terça-feira, 30.

Veja a nota da Vereadora Larissa Gaspar

A defesa da vida e dos direitos das mulheres é uma das principais lutas do nosso mandato.

Recebemos com indignação a notícia de que o Vereador Ronivaldo Maia foi preso por tentativa de feminicídio. Toda violência precisa ser enfrentada com firmeza. Exigimos uma rigorosa apuração dos fatos e que seja feita justiça!

Nos solidarizamos com a vítima, colocando nosso mandato à disposição para auxiliá-la no que for preciso, como temos feito ao longo de nossa atuação.

Basta de violência contra a mulher! Mexeu com uma mexeu com todas!

