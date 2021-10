Professores de flauta doce enviam carta aberta em apoio a Camilo

Docentes de todo o país elogiam a escolha do instrumento e a postura do governador de ensaiar e reaparecer tocando a flauta após falhas na primeira tentativa

Um grupo com mais de 20 professores universitários de música de diversos estados do País enviou uma carta aberta direcionada a Camilo Santana (PT) após as aparições do governador tocando flauta doce.

Na mensagem, os docentes apoiam a inclusão do instrumento no projeto “Toda Banda de Música é uma Escola” e elogiam a apresentação do governante durante a cerimônia de entrega dos kits e também no vídeo publicado por Camilo posteriormente, quando ele diz ter ensaiado mais.

“Ficamos particularmente felizes ao observar que o senhor tocou flauta doce durante a cerimônia de entrega dos instrumentos do projeto “Toda banda de música é uma escola”, ocorrida no último dia 21 de outubro, e, ao constatar falhas na execução, praticou o instrumento e apresentou publicamente em vídeo os resultados obtidos”, diz a carta.

Para os professores, a iniciativa do dirigente foi uma demonstração de respeito ao instrumento, pelos músicos, pelos professores de música e pela Cultura, “que costuma ser tão maltratada e menosprezada pelos governos em geral”, diz a mensagem.

Segundo o professor Heriberto Porto, docente da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e um dos signatários da mensagem, a carta foi escrita em apoio ao projeto lançado e também ao comportamento de Camilo, de ter reaparecido tocando o instrumento mesmo após as brincadeiras sobre a primeira tentativa.

“Também se pretende apoiar [com a carta] a postura do governador que tendo cometido falhas na [ocasião de] entrega dos kits, estudou, se preparou e foi às redes sociais mostrar que tem respeito pela música e pelo instrumento. É claro que lembramos de nossa falta de escolas públicas de música e de eventos formativos, mas devemos aplaudir ações como o Festival Música na Ibiapaba, evento de formação musical; a Vila da Música no Crato, e as ações do governo via CCBJ e Porto Iracema das Artes”, ressalta Porto, indicando que a mensagem foi enviada ao endereço eletrônico oficial do governador.

Na mensagem, os professores destacam que a flauta doce é um instrumento habitualmente utilizado na iniciação musical, mas acaba sendo deixado de lado quando os alunos avançam nos estudos, o que os docentes avaliam como um “equívoco pedagógico”.

“Embora não integre tradicionalmente as bandas de música, a flauta doce é bastante adequada a essa formação, por diversos motivos: permite aprendizado relativamente rápido comparado aos outros instrumentos; tem tamanho confortável para as mãos de crianças, mesmo pequenas, permitindo a inclusão delas nas bandas; oferece a possibilidade de ressaltar ou mesmo realizar solos de partes agudas das músicas; oferece contraste ao som dos instrumentos de metal e percussão; tem sonoridade que remete ao pífano, sendo, portanto, um instrumento que pode também ser utilizado para valorizar a música nordestina”, apontam na missiva.

Os professores ainda elogiam a performance do gestor, apontando que a postura e a forma correta de respirar, além da escolha das músicas, sugerem que Santana teve formação no instrumento “graças a um professor ou a uma professora!”, ressaltam.

Finalmente, a carta lembra o papel do instrumento musical no combate às mazelas sociais, pois “viabiliza a inclusão, o acesso à cultura, a valorização e empoderamento de crianças, jovens e adultos, promove a sociabilidade, dando a quem toca a sensação de pertencimento ao ambiente social, e, principalmente, proporciona alegria e diversão!”, conclui a mensagem.

