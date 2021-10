Após críticas de Wagner, Piúba sai em defesa de Camilo: "aplaude quando presidente faz arminha com violão"

Secretario de cultura se pronunciou após opositor do governo criticar Camilo por refazer performance com flauta para as redes sociais após viralização de memes com desafinação do gestor

A performance musical de Camilo Santana (PT) com a flauta doce ainda tem rendido comentários nas redes sociais. Após uma crítica do deputado federal Capitão Wagner (Pros), principal adversário político do petista, que acusou Santana de se incomodar com memes, mas não com a situação do estado, o secretário da Cultura Fabiano Piúba saiu em defesa do governador nesta terça-feira, 26. “Critica quem promove a cultura, mas aplaude quando o seu presidente faz arminha com violão”, disse o chefe da pasta sobre o Capitão.

Em publicação no Instagram, Piúba fala sobre a importância da formação musical na vida dos jovens, defende o programa e elogia o desempenho de Camilo como gestor.

“Sabemos como a formação musical contribui para os processos de aprendizagens de crianças e jovens, na ampliação de seus repertórios culturais, além de oportunizar uma formação profissional”, diz Fabiano.

Nos post, o gestor cultural defende que o programa “Toda Banda de Música é Uma Escola” é a “percepção da arte como fator indispensável de humanização e de sensibilidade humana”.

“Daí que a cultura é um direto básico humano de cidadania. Mas ela também promove saúde e segurança social”, lembra o secretário.

Fabiano elogia a “visão abrangente” de Camilo para políticas públicas e anuncia que o governador determinou a ampliação do programa para todos os municípios cearenses, possibilitando o envio de kits de instrumento as diversas cidades e bandas de música.

“Feliz de um povo que tem como governante uma pessoa como Camilo Santana que tem uma visão abrangente de políticas públicas e a compreensão do papel da cultura no desenvolvimento de nosso querido Ceará. E por cima, ainda toca flauta e violão”, diz Piúba.

A história começou na última quinta-feira, 21, quando Camilo, na cerimônia de entrega de instrumentos para o programa “Toda Banda é uma Escola”, agarrou uma flauta doce e quis mostrar o talento musical soprando um trecho da música “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga. A apresentação não saiu tão afinada quanto o esperado e o episódio rendeu uma chuva de memes em páginas de humor cearense.

Percebendo a repercussão, o chefe do Executivo estadual fez um vídeo de resposta refazendo a performance e assumindo que estava “destreinado” na primeira tentativa.

O comportamento incomodou Wagner, que criticou o governador. "Aí o governador me diz que quando chegou em casa passou a noite treinando flauta porque se incomodou com memes que estavam circulando nas redes sociais. Quer dizer que o senhor se incomoda com memes, com brincadeira, mas não se incomoda com a situação que o estado vive hoje?", disse o Capitão.



