Após repercussão e memes, Camilo refaz performance com flauta; ‘estava destreinado’

O governador Camilo Santana (PT) voltou às redes sociais para mostrar os dotes musicais na flauta doce após uma apresentação dele render uma chuva de memes com brincadeiras sobre a performance do gestor. Na última quinta-feira, 21, o petista se arriscou no instrumento durante o lançamento do programa “Toda Banda é uma Escola”, quando 2.700 instrumentos musicais foram entregues.

Nesta sexta-feira, 22, Camilo publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que "estava destreinado", mas que ensaiou com os filhos, voltando a apresentar um trecho da música Asa Branca, de Luiz Gonzaga.

Sobre o assunto Camilo Santana vira meme nas redes sociais após tocar flauta; confira

“Viralizou nas redes sociais uma performance minha tocando flauta em um evento da cultura no Centro de Eventos”, diz o governador, listando páginas de humor locais que fizeram publicações sobre o assunto.

“Realmente, a performance não foi nada boa. À noite, em casa, fui com os meus filhos treinar. Estava destreinado”, assume Camilo que, na sequência, volta a se arriscar na flauta, servindo afinação desta vez.

Por fim, o governador rende vivas à cultura nordestina e cearense. Na legenda da publicação, o chefe do Executivo estadual celebra o uso das redes sociais para a informação e entretenimento, em vez de serem espaços de propagação de desinformação.

“Depois de muitos memes nas redes sociais (inclusive montagens pra lá de criativas), tive que vir aqui mostrar minhas habilidades. Muito bom quando as redes sociais, além de informar, servem também para divertir. E, jamais, para propagar o ódio e as Fake News”, diz o governador, na postagem.



Veja vídeo:

Depois de muitos memes nas redes sociais (inclusive montagens pra lá de criativas), tive que vir aqui mostrar minhas habilidades. Muito bom quando as redes sociais, além de informar, servem também para divertir. E, jamais, para propagar o ódio e as Fake News.@fortalordinaria pic.twitter.com/mUYacjAmux — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) October 22, 2021

