Após fazer "dancinha do Tik Tok" de pijamas, Capitão Wagner critica Camilo por tocar flauta

O deputado federal e pré-candidato ao governo do Estado Capitão Wagner (Pros) criticou a apresentação do governador Camilo Santana (PT), de tocar flauta doce, durante o lançamento do programa "Toda Banda é uma Escola", na última quinta-feira, 21. Na última semana, o petista viralizou nas redes sociais ao arriscar trechos de clássicos como “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga. Devido às falhas na performance, Camilo gravou vídeo tocando o instrumento, dessa vez acertando as notas.

O governador Camilo Santana (PT) mostrou todo o seu talento na flauta doce em evento do Governo do Ceará nesta quinta-feira, 21. A apresentação ocorreu durante cerimônia do programa "Toda Banda é uma Escola", que entregou 2.700 instrumentos musicais a 60 municípios do Estado. pic.twitter.com/jo7FDU9F0M — Jogo Político (@jogopolitico) October 21, 2021





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A postura artística de Camilo incomodou o parlamentar e opositor político no Ceará. “Enquanto toca flauta, os nossos jovens são assassinados de forma cruel! Enquanto toca flauta, nossa nossas empresas quebram! Enquanto toca flauta, o Ceará é o pior do Nordeste no combate a pandemia! Enquanto toca flauta, ninguém cobra os 10 milhões entregues ao Consórcio Nordeste", criticou.

"Aí o governador me diz que quando chegou em casa passou a noite treinando flauta porque se incomodou com memes que estavam circulando nas redes sociais. Quer dizer que o senhor se incomoda com memes, com brincadeira, mas não se incomoda com a situação que o estado vive hoje?", completou Wagner.

Camilo, no entanto, não foi o primeiro a mostrar seus talentos artísticos nas redes sociais. Acompanhado de sua esposa, Dayany Bittencourt (Republicanos), Wagner publicou um vídeo de pijamas dançando o hit “Coração Cachorro” no último dia 15 de outubro. "Quem ainda não viu nossa dancinha de ontem? Um excelente domingo a todos, moçada", divulgou Bittencourt, pré-candidata ao cargo de deputada estadual.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Capitão Wagner (@capitaowagnersousa)

Tags