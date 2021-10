Camilo Santana vira meme nas redes sociais após tocar flauta; confira

O governador Camilo Santana (PT) ganhou os holofotes nesta quinta-feira, 21, após tentar uma apresentação com flauta doce, durante o lançamento do programa "Toda Banda é uma Escola". No evento em que Governo do Ceará entregou 2.700 instrumentos musicais, o chefe do Executivo estadual arriscou trechos de grandes clássicos da música brasileira, incluindo “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga.

O governador Camilo Santana (PT) mostrou todo o seu talento na flauta doce em evento do Governo do Ceará nesta quinta-feira, 21. A apresentação ocorreu durante cerimônia do programa "Toda Banda é uma Escola", que entregou 2.700 instrumentos musicais a 60 municípios do Estado. pic.twitter.com/jo7FDU9F0M — Jogo Político (@jogopolitico) October 21, 2021

Logo após a apresentação, a performance do petista viralizou nas redes sociais. Em uma das publicações, o episódio foi reproduzido pela página Meu País Ceará, no Instagram, em diversas versões. Uma delas remete à cena do trecho musical eternizado pela série Castelo Rá-Tim-Bum: “Passarinho, que som é esse?”.

No programa, aparece a figura de duas passarinhas por trás de uma cortina para questionar um João-de-Barro com um instrumento musical em mãos. Outras versões do governador relembram a música "Bum Bum Tam Tam", do MC Fioti e "Sítio do PicaPau Amarelo", de Gilberto Gil.

Confira:

O Govs Camilo Santana mandando ver na Flauta pic.twitter.com/IliHI1lfgA — Saraivada™ Spooky Season (@Lucasssaraiva) October 21, 2021





