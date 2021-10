Lula rebate Ciro com passagem bíblica: "Perdoai, Pai, eles são ignorantes e não sabem o que fazem"

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou na manhã desta quinta-feira, 14, em uma entrevista para a Rádio Grande FM, de Mato Grosso do Sul, os ataques do ex-ministro Ciro Gomes a Dilma Rousseff realizados nesta quarta-feira, 13. Segundo o presidenciável pedetista, o adversário do PT está fazendo alianças com os responsáveis pela saída da ex-presidente do poder e conspirou pelo impeachment da correligionária.

“O que o Ciro fez ontem foi tão banal, foi tão grosseiro. Lembrei da frase: ‘Perdoai, Pai, eles são ignorantes e não sabem o que fazem’”, disse Lula, ao citar uma passagem da Bíblia. Em seguida, o petista emitiu outra frase: “Não sei o que ele tá querendo, mas quem planta vento, colhe tempestade”.

Em resposta, a ex-presidente acusou o pedetista de “mentir de maneira descarada”. Na sequência, e recebendo respostas de Ciro, chamou-o de misógino e comparou Gomes ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Dilma acusou o presidenciável de distorcer fatos sistematicamente, característica que, segundo Rousseff, ele tem em comum com o atual presidente.

Nessa quarta, a ex-presidente Dilma e Ciro Gomes trocaram farpas no Twitter durante toda a tarde. As acusações feitas pelo pedetista, avaliam especialistas, seguem a estratégia de Gomes de rivalizar contra o PT, ganhar a simpatia de eleitores desiludidos com Bolsonaro e chegar ao segundo turno enfrentando Lula (PT) em 2022.

