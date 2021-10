Capitão Wagner diz que "Ciro faz com Dilma o mesmo que Sarto fez com Luizianne"

O deputado federal Capitão Wagner (Pros) saiu em defesa de Dilma após embate com Ciro Gomes: "mais respeito com as mulheres"

O deputado federal Capitão Wagner (Pros) entrou no embate entre a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o ex-governador Ciro Gomes (PDT) na tarde desta quarta-feira, 13. Em publicação no seu perfil no Twitter, o parlamentar saiu em defesa da petista e pediu "mais respeito com as mulheres".

Ao comentar o assunto, Wagner ainda citou o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) e a deputada federal Luizianne Lins (PT), contra quem disputou a Prefeitura da Capital nas eleições do ano passado. Para ele, Ciro faz com Dilma o mesmo que o atual gestor fez com a ex-prefeita: "Se aliam, sugam o que podem da gestão e depois tratam dessa forma", escreveu. Luizianne acusa Sarto de violência política de gênero nas eleições de 2020, e acusa o pedetista de romper pacto de não agressão.

Eles sempre agem assim: @cirogomes faz com @dilmabr o mesmo que o @sartoprefeito12 fez com a @LuizianneLinsPT .Se aliam, sugam o que podem da gestão e depois tratam dessa forma. Mais respeito com as mulheres! pic.twitter.com/1nHK9fMFvc

Ciro Gomes e Dilma Rousseff movimentaram as redes sociais nesta quarta após declaração do pedetista que foi ao ar no podcast Estadão Notícias. Durante a conversa, Ciro afirmou que acredita que ex-presidente Lula (PT) operou em favor do impeachment Dilma, em 2016.

A fala, todavia, não foi bem recebida pela ex-presidente, que rebateu o ex-governador. Para ela, Ciro "mente descaradamente" em função do seu desempenho nas pesquisas eleitorais, nas quais aparece abaixo de Lula e Bolsonaro, favoritos na disputa.

Ao Estadão, Ciro afirmou que lutou contra o impeachment da ex-presidente, assim como o irmão e hoje senador Cid Gomes (PDT). Ele criticou a proximidade de Lula com Renan Calheiros (MDB) e Eunício Oliveira (MDB), e concluiu "Hoje estou seguro que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma".

