Ato contra Bolsonaro terá trio elétrico de luxo usado por Ivete Sangalo

Após ter estrutura de palco fixo negada, os organizadores optaram pelo aluguel do trio elétrico para os atos do dia 2, na Avenida Paulista, em São Paulo, no valor de R$ 100 mil. Mais dois trios menores também devem fazer o reforço do evento

A manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), marcada para o sábado, 2, na Avenida Paulista, contará com um trio elétrico de luxo, que deverá servir como palco para quem for discursar. A estrutura apelidada de "Demolidor", que foi alugada por R$ 100 mil pelos organizadores do ato, já foi utilizada anteriormente em shows de artistas como Ivete Sangalo, no carnaval de Salvador e de São Paulo.



A decisão de utilizar a estrutura veio após a Prefeitura negar a montagem de palco fixo na Paulista. Sobre os gastos com o trio, os partidos e entidades envolvidas na coordenação da campanha "Fora, Bolsonaro" afirmam que o valor do aluguel do Demolidor será dividido e também arrecadado através de doações em “vaquinha” via Pix.

O trio elétrico tem 24 metros de comprimento, camarins com luz de cromoterapia, decoração interna baseada no feng shui, área VIP, quatro banheiros, elevadores hidráulicos e caixas de som com 343 mil watts, permitindo que o som se propague por até 1 km de distância. A negociação do "Demolidor" foi feita com uma empresa conhecida por grandes eventos esportivos. Foi numa versão antiga do trio que jogadores da seleção brasileira desfilaram após o penta, no ano de 2002.

Os atos contra o presidente, na Paulista, devem contar com a presença de nomes como os presidenciáveis Ciro Gomes (PDT) e Alessandro Vieira (Cidadania), além de lideranças, parlamentares e integrantes de 21 partidos, incluindo do MDB, do DEM, do Novo e do PSDB. Em Fortaleza, a manifestação começa a partir das 8 horas, com concentração na Praça Clóvis Beviláqua também conhecida como Praça da Bandeira, no Centro. Cidades do interior do Ceará também serão palco de protestos contra o presidente Jair Bolsonaro.

