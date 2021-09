Ciro afirma que Lula "levou a corrupção para o centro do poder"

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) afirmou, durante entrevista nesta quinta-feira, 23, ao apresentador José Luiz Datena, sondado pelo presidenciável para ocupar a vaga de vice na sua chapa em 2022, que deve lembrar ao Brasil sobre os casos de corrupção que envolveram o governo do ex-presidente Lula (PT), seu adversário político.

“Lula levou a corrupção para o centro do poder. O país será lembrado disso, do que o Palocci disse nas delações e do dinheiro roubado que essa turma devolveu. Será que o país ficará com Lula quando for lembrado da corrupção? Quando for lembrado que foi Lula que produziu desastre econômico generalizado no país?”, disse Ciro, para reforço de Datena.

De olho na campanha de 2022, o pedetista busca um vice que seja do Sudeste. Com esse objetivo, ele mantém diálogo com várias lideranças, estando o apresentador e recém-filiado ao PSL, antigo partido do presidente Jair Bolsonaro, entre estas possibilidades. Juntos, a possível candidatura alcançaria o Nordeste e São Paulo, maior colégio eleitoral do País.





