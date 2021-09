Para Ciro Gomes, discurso de Bolsonaro na ONU é 'natimorto'

O vice-presidente do PDT e pré-candidato às eleições presidenciais de 2022, Ciro Gomes, comentou sobre o que o País deve esperar do discurso que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fará daqui a pouco na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). "É daqueles discursos natimortos: por antecipação, o que ele disser não vale nada", analisa Ciro, que intensifica frente contra Bolsonaro na disputa do pleito do ano que vem. "Agora pela manhã, nossa vergonha sobe o estrado na ONU, depois de ter desfilado nossa vergonha pelas ruas de Nova York", diz, em referência às polêmicas que a comitiva brasileira acumula desde sua chegada aos Estados Unidos.

Para Ciro, o discurso de Bolsonaro estará imerso em mentiras e trará vergonha ao País, intensificando a crise e o descrédito nacionais. "Antigamente, a imprensa brincava com muito humor com certo presidente: 'a crise viajou', diziam, quando ele se ausentava de Brasília. Hoje, quando Bolsonaro vai para o exterior, lamentamos com tristeza: 'nossa vergonha viajou'."

Às 10 horas desta terça-feira, 21, pelo horário de Brasília, Bolsonaro vai abrir a 76ª Assembleia-Geral da ONU. Na segunda-feira, 20, o presidente afirmou que seu discurso será "em Braille", sem explicar o que quis dizer com a referência ao sistema de leitura tátil para cegos ou pessoas com baixa visão.

