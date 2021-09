Ciro aparece em vídeo dirigindo caminhão em aceno a caminhoneiros: "Bolsonaro virou as costas"

O ex-governador do Ceará e pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), publicou um vídeo nas redes sociais em aceno aos caminhoneiros, a quem classifica como "heróis esquecidos". O pedetista aparece nas imagens dirigindo um caminhão e faz críticas ao governo Bolsonaro e à atual política de preços da Petrobras.

“Bolsonaro virou as costas para os caminhoneiros. O preço do diesel aumenta toda semana, o que é uma tremenda injustiça com todos, principalmente com quem carrega o Brasil nas costas. Sei da importância de você, caminhoneiro. E garanto que vamos melhorar o país”, escreveu o presidenciável na publicação.

Bolsonaro virou as costas para os caminhoneiros. O preço do diesel aumenta toda semana, o que é uma tremenda injustiça com todos, principalmente com quem carrega o Brasil nas costas. Sei da importância de você, caminhoneiro. E garanto que vamos melhorar o país. #CiroCaminhoneiro pic.twitter.com/2Ypi9HgPHa

September 20, 2021

No fim do vídeo, a edição informa que Ciro está tirando a carteira de habilitação do tipo C, pois planeja gravar um documentário dirigindo pelas estradas do País. O vídeo também informa que a produção foi feita em um pátio vazio, no Complexo Portuário do Porto do Pecém, aproveitando o treinamento que o ex-governador está fazendo para ser habilitado. Nas cenas gravadas em rodovias, foi usado um dublê.



Após a postagem, a hashtag “#CiroCaminhoneiro” entrou para o assuntos mais comentados do Twitter Brasil na manhã desta segunda-feira, 20.



Sob a direção do marqueteiro João Santana, Ciro vem apostando nas redes sociais em clima de campanha para as eleições de 2022. Além de ataques a Bolsonaro, ele também direciona críticas ao ex-presidente Lula (PT), na tentativa de se consolidar como uma nome de terceira via.



