Com críticas, oposição repercute discurso de Bolsonaro na Assembleia da ONU

O discurso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), repercutiu nesta terça-feira, 21, na classe política brasileira. Possíveis presidenciáveis, lideranças partidárias e membros da oposição criticaram a postura do presidente perante o mundo. Ciro Gomes (PDT), Gleisi Hoffman (PT), Luiz Henrique Mandetta (DEM) e João Amoêdo (Novo) foram alguns dos que comentaram o momento nas redes sociais.

"Tudo como previsto. Poucos minutos de discurso na ONU e uma carga de mentiras, mistificações, obscurantismo e hipocrisia que poderia cobrir anos e anos. Mas este tempo de vergonha tem seus dias contados. Fora, Bolsonaro!" , escreveu Ciro Gomes no Twitter.

Já a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, disse que o discurso foi um "grande vexame" e mentira. Do desemprego à corrupção, da fome à destruição do meio ambiente, do desastre da economia ao atraso das vacinas, verdade passou longe".

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez contrapontos a trechos da fala de Bolsonaro, destacando que "o sucesso do agronegócio vem de décadas antes de Bolsonaro. A vacinação está acontecendo APESAR dele. Casos de corrupção na pandemia aparecendo todos os dias". Segundo Mandetta, a única parte do discurso de Bolsonaro que é verdade é essa: "A história e a ciência saberão responsabilizar a todos".

