Discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU: últimas notícias de hoje, segunda-feira, dia 20

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está desde a tarde deste domingo, 19, em Nova York, para seu discurso de abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

O avião com a comitiva presidencial partiu da Base Aérea de Brasília por volta das 9h30min e a chegou às 16h30. Nesta segunda, Bolsonaro tem encontro confirmado com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e, à noite, participa de uma recepção oferecida pela representação permanente do Brasil junto às Nações Unidas.

Esse é terceiro discurso presidencial no evento desde a posse no cargo, em 2019. Por tradição — desde a 10ª Assembleia Geral, em 1955 — o presidente do Brasil faz o discurso de abertura. Desde então, somente em duas ocasiões o primeiro orador não foi um brasileiro (1983 e 1984).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine





Presidente Jair Bolsonaro na ONU: últimas notícias de hoje, 20 de setembro

Presidente Jair Bolsonaro na ONU: Notícias do dia 19

Com protesto na porta, Bolsonaro entra pelos fundos de hotel em Nova York

Bolsonaro viaja a Nova York para a Assembleia-Geral da ONU

ONU retoma debates após Trump e pandemia

ONU terá 'sistema de honra' para vacinação, diz presidente da sessão

Presidente Jair Bolsonaro na ONU: Sem comprovante de vacinação



Oficialmente, Jair Bolsonaro segue sem estar vacinado. No entanto, não deverá ter problema para participar da reunião anual de líderes na sede das Nações Unidas.



Depois de entrar pela porta dos fundos do Hotel Intercontinental Barclay, em Nova York, para driblar manifestantes contrários, o presidente aproveitou a noite deste domingo, 19, para comer pizza na calçada de um restaurante próximo ao local em que está hospedado. A pizzaria não possui espaço interno para refeições. Os clientes fazem os pedidos no balcão e retiram os produtos para viagem. No jantar, Bolsonaro esteve acompanhado de parte da comitiva que o acompanha na viagem.





Tags