Boris Johnson sugere que Bolsonaro se vacine contra Covid; "Ainda não", responde presidente

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se reuniu com o premiê britânico Boris Johnson na tarde desta segunda-feira, 20,em Nova York, na residência oficial do cônsul-geral do Reino Unido na cidade. O encontro antecede a Assembleia Geral da ONU, onde o presidente brasileiro deve fazer o pronunciamento de abertura. Na reunião, Boris Johnson recomendou a vacina de Oxford (AstraZeneca) contra a Covid-19 e diz que o Reino Unido e o Brasil estão trabalhando juntos.

Durante a sessão para fotos no início do encontro, o líder europeu elogiou a vacina sueco-britânica da Universidade de Oxford-AstraZeneca, e lembrou ter tomado as duas doses do imunizante. Bolsonaro, ainda não vacinado contra o coronavírus, riu e relembrou que ainda não se vacinou.

Segundo o jornal Evening Standard, Boris disse que havia prometido a Bolsonaro que viria ao Brasil antes do “aborrecimento da pandemia”. Ele destacou que embos os países estão trabalhando em conjunto em prol da vacinação. "AstraZeneca é uma vacina excelente — disse o premier britânico.

Logo após o final da reunião, Boris disse ter tomado as duas doses da vacina. Já Bolsonaro, enquanto ria, apontou para si mesmo e balançou seu dedo negativamente, dizendo “ainda não” por intermédio de um intérprete.

