Organizador da viagem de Bolsonaro à ONU testa positivo para Covid-19

O jovem diplomata havia tomado apenas a primeira dose da vacina e teve contato com integrantes de outros países para organizar a visita do presidente

Um dos enviados a Nova York para preparar a ida do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em seu discurso na Assembleia-Geral da ONU testou positivo para a Covid-19 neste sábado, a três dias da abertura do evento. Segundo informações da CNN, o assunto está sendo tratado com bastante cautela no Itamaraty. O jovem havia tomado apenas a primeira dose da vacina e teve contato com integrantes de outros países para organizar a visita do presidente.

O diplomata faz parte do Alto Escalão Avançado, parte dos funcionários que fica responsável por organizar com antecedência as visitas presidenciais. Por esta razão, ele foi aos Estados Unidos dias antes da chegada de Bolsonaro.

O Itamaraty trabalha para investigar a rota traçada pelo jovem para poder informar às autoridades dos EUA. Uma estimativa considera que ele esteve com pelo menos 30 pessoas, dentre funcionários da diplomacia brasileira em Nova York e estrangeiros.

