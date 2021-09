Bolsonaro é único entre presidentes do G20 sem vacina na Assembleia Geral da ONU

Não se vacinar ou mesmo não divulgar o status vacinal de seus líderes é exceção entre as principais economias mundiais

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro é o único entre os líderes do G20 (grupo das principais economias mundiais mais a União Europeia) presentes em Nova Iorque que não tomou qualquer vacina contra a Covid-19 e ainda afirmou que não iria tomar o imunizante para discursar na 76ª Assembleia Geral da ONU. Após desembarcar na cidade neste domingo, 19, o mandatário participa do evento nesta segunda-feira, 20, quando deve se pronunciar na abertura das atividades.

Até o momento, não houve divulgação oficial sobre o status vacinal de outros três líderes que vão representar seus países na assembleia, entre eles, dois ministros das Relações Exteriores (da China e da Arábia Saudita) e o primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin. Porém, tanto o rei da Arábia Saudita, Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, quanto o presidente da Rússia, Vladmir Putin, estão vacinados.

Não se sabe sobre a vacinação do presidente da China, Xi Jinping. Ele não participará do encontro de forma presencial. A situação vacinal dos líderes mundiais causou polêmicas, pois, para entrar em Nova Iorque, cidade exige comprovação de vacinação para circular em espaços públicos fechados. Contudo, a ONU acabou informando às comitivas que haveria uma exceção diplomática e a entidade não iria cobrar os atestados.

Está na lista de vacinados o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, a primeira-ministra alemã Angela Merkel, que não estará em Nova York neste ano, o presidente do Canadá, Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, o presidente da França, Emmanuel Macron, além dos primeiros-ministros da Itália, Mario Draghi, e do Japão, Suga Yoshihide.

Em transmissão ao vivo, o presidente dos EUA, Joe Biden, tomou a primeira dose da vacina da Pfizer logo após sua eleição, em dezembro de 2020. Os presidentes da Argentina, Alberto Fernandez, e o do México, Andrés Manuel López Obrador, também se vacinaram contra Covid-19 e divulgaram a vacinação.

