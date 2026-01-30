Vírus Nipah pode chegar ao Brasil? Saiba detalhes sobre a doença

Imagem de apoio ilustrativo: vírus foi identificado originalmente há quase 30 anos, em um povoado da Malásia / Crédito: AFP

Uma nova onde de casos do vírus Nipah, causador de infecções respiratórias graves e encefalite, tem preocupado autoridades de saúde e a população geral nos países do continente Asiático. O surto, originado no estado indiano de Bengala Ocidental, já teve cinco casos confirmados e mais de 100 pessoas colocadas em quarentena conforme publicado pela Agência Brasil. LEIA TAMBÉM | Colômbia retoma voos de deportação dos EUA antes do encontro entre Petro e Trump

As cinco pessoas infectadas são profissionais de saúde, que tiveram contato com o vírus dentro de seu local de trabalho. A principal hipótese levantada até o momento é de que essas pessoas atenderam um paciente que além do vírus, portava outra doença não tão grave, e por isso, não tomaram as devidas precauções.

Os sintomas iniciais do vírus são comuns, como febre, dores de cabeça, de garganta e musculares, além de vômitos. Casos mais avançados podem causar tonturas, sonolência, alteração do nível de consciência e

sinais neurológicos que indicam encefalite aguda. Ainda não há vacina para o agente. Outra forma de transmissão do vírus, entretanto, é o contato direto com morcegos ou a saliva deles. Segundo Fonseca, os portadores do vírus são os morrcegos frugíveros, que depositam sua saliva em frutas, posteriormente consumidas por humanos e sem a devida higienização. "Algumas vezes mesmo que ele coma uma fruta a saliva cai numa outra fruta e essa fruta é pega por uma outra pessoa. Se essa pessoa não lava bem essa fruta ela pode ingerir o vírus e ficar doente", pontua Fonseca.

Morcego transmissor do vírus não existe no Brasil Em publicação feita na manhã desta sexta-feira, 30, o Ministério da Saúde (MS) destacou que não há nenhuma evidência de disseminação internacional do Nipah ou risco para a população brasileira. Isso porque os morcegos frugíforos não existem no Brasil, com maior incidência na Ásia e Austrália. O risco de uma pandemia causada pelo vírus Nipah é considerado baixo, segundo avaliação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde. A pasta também reforçou manter protocolos permanentes de vigilância e resposta a agentes altamente patogênicos, em articulação com instituições de referência como o Instituto Evandro Chagas e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), além da participação da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS).

"Diante do cenário atual, não há qualquer indicação de risco para a população brasileira. As autoridades de saúde seguem em monitoramento contínuo, em alinhamento com organismos internacionais", conclui nota publicada pelo MS. Fonseca reforça a possibilidade remota de chegada do vírus ao Brasil, e pontua que em uma eventual descoberta de Nipah em território nacional, há medidas simples que podem ser tomadas para conter a disseminação de forma imediata. "A primeira coisa que a gente tem que fazer é a contenção da transmissão. Tem que colocar essa pessoa em isolamento, colocar todos os seus contatos em quarentena para que a doença não espalhe", conclui o infectologista.