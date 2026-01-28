Índia confirma dois casos do vírus Nipah mas afirma que situação está sob controle

As autoridades indianas anunciaram uma "contenção oportuna" do mortal vírus Nipah após a confirmação de dois casos no estado de Bengala Ocidental. O Nipah, que é transmitido de animais para humanos, não tem vacina e apresenta uma taxa de mortalidade que varia entre 40% e 75%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os sintomas incluem febre intensa, vômitos e infecção respiratória, mas os casos graves podem apresentar convulsões e inflamação cerebral que pode provocar coma. Os morcegos frugívoros são os portadores naturais do vírus e foram identificados como a causa mais provável dos surtos.

"Implementamos medidas reforçadas de vigilância, testes de laboratório e investigações de campo, o que permitiu a contenção oportuna dos casos", afirmou o Ministério da Saúde indiano em um comunicado divulgado na terça-feira. As autoridades não divulgaram mais detalhes sobre os dois pacientes infectados. "A situação está sob vigilância constante e foram adotadas todas as medidas de saúde pública necessárias", acrescenta a nota, que cita ainda a localização de 196 contatos relacionados com os casos e que todos testaram negativo.