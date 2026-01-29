O que é e quais são os sintomas do vírus Nipah

Para OMS, Nipah tem potencial para desencadear epidemia. Vírus é transmitido entre humanos e também por animais, como o morcego-da-fruta. Taxa de mortalidade é estimada entre 40% e 75%.A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou nesta terça-feira (27/01) que é baixo o risco de propagação na Índia do vírus Nipah, um patógeno muito letal para o qual não existe tratamento específico. A infecção pelo Nipah causa sintomas que variam de casos assintomáticos até doenças respiratórias agudas e encefalite fatal, com uma taxa de mortalidade estimada entre 40% e 75%. Para a OMS, atualmente não há evidências de um aumento na transmissão do vírus de pessoa para pessoa. Outras vias comuns de transmissão são através de animais, como morcegos ou porcos, ou alimentos contaminados. Os casos na Índia Dois casos foram confirmados no estado de Bengala Ocidental (leste), mas um funcionário da OMS declarou que a Índia tem capacidade para conter o surto, como já comprovado anteriormente. Os casos confirmados são de enfermeiros (um homem e uma mulher, ambos com 25 anos) que trabalham num hospital privado na localidade de Barasat, cerca de 20 quilômetros ao norte de Calcutá. Eles começaram a sentir sintomas na primeira semana de dezembro e ficaram de quarentena no início de janeiro. A detecção dos casos obrigou a colocar sob vigilância perto de 200 pessoas que tiveram contacto com os enfermeiros infectados. Todas tiveram testes negavitos, segundo o governo da Índia. Bengala Ocidental já tinha sido palco de surtos do Nipah em seres humanos em 2001 e em 2007. Ao menos 50 pessoas morreram. Desde 2018, os casos detectados estavam circunscritos ao estado de Kerala (sul), onde o mais recente surto infectou três pessoas em julho de 2025. Duas delas morreram. A Organização Mundial da Saúde classifica o Nipah como um patógeno com potencial de desencadear uma epidemia – quando uma doença ocorre com frequência incomum numa determinada região e por um período de tempo limitado. Como o vírus é transmitido? O vírus Nipah é comumente encontrado em morcegos-da-fruta, animais nativos de regiões tropicais da Ásia, África e Oceania. Ao contrário de outras espécies de morcego, que são cegos e se alimentam de insetos e sangue de animais, esses vivem de néctar e pólen, são muito maiores e se orientam pela visão. O vírus também pode ser encontrado em porcos, gado ou seres humanos. Humanos e animais podem se infectar mutuamente através de gotículas ou em contato com superfícies contaminadas. A doença também pode ser transmitida entre humanos. O primeiro surto em Kerala, no estado de Kerala, em 2018, provavelmente ocorreu devido à contaminação de uma fonte de água potável. Morcegos-da-fruta mortos foram encontrados posteriormente em um poço na casa de uma família infectada em Changaroth, cujos membros foram os primeiros a adoecer. Mais tarde, seus conhecidos também acabaram contraindo a enfermidade. Quais são os sintomas? Os sintomas iniciais de uma infecção pelo vírus Nipah se assemelham aos da gripe: febre, náuseas e dor de cabeça intensa. Alguns pacientes apresentam garganta inflamada, tosse, dificuldade para respirar e vômitos. Em seguida, os pacientes são tomados pela desorientação, tontura e confusão, podendo vir a ter convulsões. O quadro pode evoluir para um coma dentro de 24 a 48 horas. Por que o vírus é tão perigoso? O vírus Nipah causa uma inflamação agressiva no cérebro. A incubação da doença, segundo informações dos Centros de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, dura de quatro dias a duas semanas. Algumas infecções, porém, foram registradas meses e até mesmo anos depois de exposição ao vírus; esses casos são conhecidos como infecções dormentes ou latentes. Depois que os primeiros sintomas surgem e se agravam, os infectados podem entrar em coma e morrer num intervalo de um a dois dias – segundo o CDC, a taxa de mortalidade da doença do Nipah varia entre 40% e 75%. Qual é o tratamento para o vírus Nipah? Não há vacina preventiva ou remédio para tratar o vírus Nipah – nem para animais nem para humanos. Os medicamentos disponíveis até agora só serviram para aliviar os sintomas. Infectados devem ser imediatamente isolados e levados para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), de modo a terem suas funções vitais mantidas. Pessoas que tiverem contato com infectados e casos suspeitos da doença devem fazer quarentena para impedir que o vírus se espalhe. De onde vem o vírus Nipah? O vírus Nipah foi detectado pela primeira vez em 1998, no vilarejo de Sungai Nipah, na Malásia. Encefalite febril – causada pela chegada do vírus ao cérebro – e, em alguns casos, infecções respiratórias graves foram observadas em 229 pessoas. Homens que trabalhavam em açougues foram os primeiros a se contaminar com o vírus – daí a conclusão de que a doença poderia ser transmitida de animais para humanos. Na mesma época, foi detectado um surto relativamente suave de uma infecção respiratória causada por um patógeno desconhecido em porcos na Malásia. Só mais tarde cientistas descobriram que os trabalhadores e os porcos haviam sido infectados pelo mesmo vírus. Depois daquele episódio, mais de um milhão de porcos – metade do total de porcos criados no país – foram exterminados na Malásia como medida de precaução. Desde então, episódios de infecção pelo vírus altamente contagioso foram detectadas apenas esporadicamente, por exemplo, em Bangladesh, em 2001 e 2003, e em Kerala em 2018 e 2021. Seria o vírus Nipah a ameaça de uma nova pandemia? O último surto de vírus Nipah em Kerala aconteceu em uma área rural remota. Se o contágio ou uma epidemia na região for evitado, é muito improvável que o patógeno se espalhe para outros países e continentes como aconteceu com a covid-19. Autor: Alexander Freund, Larissa Warneck