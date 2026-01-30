Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Total de mortos por deslizamento de terra na Indonésia sobe para 44

O número de mortos por um deslizamento de terra na Indonésia, subiu para 44, informaram nesta sexta-feira (30) as autoridades, que prolongaram as operações de resgate para procurar os desaparecidos por mais uma semana.

As fortes chuvas provocaram o deslizamento de terra que devastou a vila de Pasirlangu no sábado (24), destruindo dezenas de casas.

Com a ajuda do exército, da polícia e de voluntários, milhares de socorristas cavaram na lama com as próprias mãos e com máquinas pesadas.

Até o momento, foram recuperados e identificados 44 corpos e pelo menos outras 20 pessoas seguem desaparecidas, declarou o chefe da Agência Nacional de Busca e Resgate, Mohammad Syafii.

"A área enfrenta chuvas leves a moderadas acompanhadas de uma leve neblina, o que limita a visibilidade", explicou Syafii, e acrescentou que a operação de busca na região de Bandung Ocidental, em Java, foi prolongada até 6 de fevereiro.

A catástrofe causou graves danos a mais de 50 residências e deixou mais de 650 pessoas desabrigadas, segundo autoridades locais.

O governador da província, Dedi Mulyadi, atribuiu o deslizamento às extensas plantações que cercam Pasirlangu, utilizadas principalmente para o cultivo de hortaliças.

"O que antes eram áreas florestais e montanhosas, se tornaram terras de cultivo", afirmou durante uma visita à região nesta semana.

As florestas ajudam a absorver as precipitações e estabilizar o solo devido às suas raízes, e sua ausência faz com que estas áreas se tornem mais propensas aos deslizamentos de terra.

