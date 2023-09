Veja o que se sabe sobre a epidemia do vírus Nipah, na Índia

O vírus tem o nome do povoado neste país do sudeste asiático onde foi descoberto

As autoridades indianas anunciaram esta semana que tentam conter uma epidemia provocada pelo vírus Nipah, um patógeno pouco comum, transmitido dos animais para os seres humanos, que provoca febre alta e tem mortalidade elevada.

Confira a seguir o que se sabe sobre este vírus:



A primeira epidemia de Nipah foi registrada em 1998 depois que o vírus se espalhou entre criações de suínos na Malásia. O vírus tem o nome do povoado neste país do sudeste asiático onde foi descoberto.

As epidemias provocadas por este vírus são raras, mas o Nipah foi classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), juntamente com o ebola, o zika e a covid-19, como uma das doenças com prioridade para estudos por seu potencial de causar uma pandemia.