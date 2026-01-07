Terremoto atinge sul das Filipinas, sem risco de tsunami

Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a costa sul das Filipinas nesta quarta-feira, 7, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), mas nenhum alerta de tsunami foi emitido e não houve relatos imediatos de danos. O terremoto, inicialmente relatado pelo USGS como de magnitude 6,7, ocorreu a cerca de 27 quilômetros a leste da cidade de Santiago, na ilha de Mindanao, segundo a agência.

Esses terremotos ocorreram dias depois de um terremoto de magnitude 6,9 que matou 76 pessoas e destruiu ou danificou 72 mil casas na província de Cebu, na região central do país, de acordo com dados do governo. Terremotos são ocorrências quase diárias nas Filipinas, localizadas no Círculo de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japão, passando pelo Sudeste Asiático e pela bacia do Pacífico.