Estudo traz nova teoria sobre a construção na Ilha de Páscoa

Os moais inacabados, presos à rocha por "quillas" ao longo de suas costas, demonstram como os escultores trabalhavam por baixo, em ambos os lados, até que as figuras fossem separadas do material original. Essa etapa de produção, difícil de documentar por métodos tradicionais, é visível no modelo 3D. / Crédito: Lipo et al., 2025, PLOS One

Por séculos, Rapa Nui – ou Ilha de Páscoa, de acordo com a nomenclatura europeia – permaneceu envolta em uma névoa de fascínio e perplexidade. Suas estátuas, os moais, inspiraram contos fantásticos e teorias de todos os tipos, enquanto uma pergunta persistia através das gerações: como uma comunidade tão isolada conseguiu erguer e transportar quase mil estátuas colossais? Que organização social tornou isso possível? Um novo estudo científico, liderado por Carl Lipo, arqueólogo da Universidade de Binghamton, dos EUA, e publicado na revista científica PLOS One, fornece evidências que podem mudar a compreensão do passado da ilha.

A pesquisa desafia a ideia clássica de uma autoridade central que supervisiona todo o processo e, em vez disso, mostra que a criação dos moais parece ter sido uma tarefa compartilhada entre muitas comunidades. Cada grupo esculpia suas estátuas ao mesmo tempo que os outros, seguindo seus próprios ritmos e métodos de trabalho. Modelo 3D revela 30 áreas de trabalho Para o estudo, a equipe utilizou drones que registraram mais de 11.000 fotografias de Rano Raraku, a pedreira vulcânica onde a grande maioria dos moais foram esculpidos. A partir desse material, eles criaram o primeiro modelo tridimensional completo do local, com resolução que se reduz a centímetros, permitindo observar cada detalhe da superfície, segundo explicou Lipo em um artigo para o portal de notícias The Conversation.

A análise do modelo foi reveladora. Eles identificaram 30 áreas de trabalho distintas, muitas delas separadas por características naturais, cada uma com suas próprias técnicas de escultura. Identificação dos limites entre as áreas da oficina. A modelagem 3D de alta resolução permite a delimitação precisa das zonas de produção, revelando padrões de organização espacial que sustentam modelos de produção descentralizada em vez de hierárquica. Crédito: Lipo et al., 2025, PLOS One Os pesquisadores também registraram 426 moais em diferentes estágios de produção, 341 trincheiras de extração e 133 cavidades dos quais as estátuas já haviam sido removidas.

Uma nova teoria sobre Rapa Nui Segundo os pesquisadores, esses resultados oferecem fortes evidências sobre a organização social da ilha. Em vez de uma estrutura hierárquica dominante, Rapa Nui era composta por comunidades familiares que trabalhavam de forma independente, embora mantivessem um fluxo constante de ideias e técnicas. "A monumentalidade representa uma demonstração competitiva entre comunidades iguais ao invés de uma mobilização de cima para baixo", explica Lipo, citado pela revista científica New Scientist.

Essa interpretação desmantela a visão tradicional de que obras monumentais só podem surgir sob uma hierarquia rígida ou um forte poder central. Segundo Lipo, os moais não são prova do poder de chefes megalomaníacos, mas da engenhosidade coletiva de comunidades descentralizadas. No entanto, nem todos os especialistas estão totalmente convencidos dessa teoria. Dale Simpson, da Universidade de Illinois Urbana-Champaign, em entrevista à New Scientist, admite que não havia um líder supremo como em outras sociedades polinésias, mas, ao mesmo tempo, duvida que os clãs fossem tão independentes. Em sua perspectiva, em uma ilha tão pequena quanto Rapa Nui, onde a pedra era um recurso essencial, deve ter havido algum grau de colaboração entre os grupos, já que não teria sido viável esculpir moais em completo isolamento.