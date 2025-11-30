Brasil abre novos mercados nas Filipinas, Guatemala e Nicarágua

Exportações para Filipinas, Guatemala e Nicarágua devem aumentar com novos acordos / Crédito: JÚLIO CAESAR

O Brasil concluiu negociações sanitárias e fitossanitárias com os governos das Filipinas, da Guatemala e da Nicarágua para exportar produtos agropecuários diversos. Com isso, o País chega a 496 novos mercados abertos nos últimos três anos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado