Brasil abre novos mercados nas Filipinas, Guatemala e Nicarágua

Negociações sanitárias e fitossanitárias com os três países são concluídas. Em três anos, número de novos espaços comerciais para os produtos brasileiros chega a 496
Autor Adriano Queiroz
O Brasil concluiu negociações sanitárias e fitossanitárias com os governos das Filipinas, da Guatemala e da Nicarágua para exportar produtos agropecuários diversos. Com isso, o País chega a 496 novos mercados abertos nos últimos três anos.

Nas Filipinas, foi aprovada a exportação de gordura bovina do Brasil.

O insumo é utilizado na indústria de alimentos e na produção de biocombustíveis, contribuindo para geração de energia de baixo carbono, mais precisamente para o chamado diesel verde e para o Sustainable Aviaton Fuel (SAF), alternativa sustentável ao querosene de aviação.

O mercado filipino é um dos maiores do Sudeste Asiático, com 115 milhões de habitantes.

O país importou, entre janeiro e outubro deste ano, US$ 1,5 bilhão em produtos agropecuários brasileiros.

No caso da Guatemala, o Brasil obteve autorização fitossanitária para exportar arroz beneficiado (sem casca). Entre janeiro e outubro deste ano, o país da América Central importou mais de US$ 192 milhões em produtos agropecuários brasileiros, tendo os cereais como os principais produtos

Por sua vez, na Nicarágua, as autoridades fitossanitárias deram autorização para o Brasil exportar sementes de milheto, crotalária e nabo. Esse insumos são estratégicos para agricultura tropical, pois contribuem para o aumento da produtividade e para a redução da dependência de fertilizantes minerais.

A Nicarágua importou cerca de US$ 55 milhões em produtos agropecuários do Brasil, entre janeiro e outubro de 2025.

    governo lula

