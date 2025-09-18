Tsunami no Brasil? Veja probabilidade de atingir o litoral

Tsunami pode atingir litoral do Brasil? Saiba probabilidadeO Brasil está em posição privilegiada, mas já sofreu com um tsunami. Entenda qual a probabilidade de ocorrer novamente e qual seria o impacto
Localizado no centro da placa tectônica, o Brasil não costuma sofrer grandes abalos sísmicos derivados de terremotos ou tsunamis. No entanto, pesquisas comprovam que o litoral brasileiro já registrou um tsunami no passado, devastando cidades.
Além disso, os brasileiros parecem se interessar pela possibilidade do fenômeno ocorrer novamente: entre os dias 27 de agosto e 2 de setembro de 2025, o termo “tem tsunami no brasil” teve um pico de pesquisas, após tsunamis atingirem os Estados Unidos e o Japão.
Saiba mais sobre a probabilidade de um tsunami atingir o litoral do Brasil.
É possível acontecer um tsunami no Brasil? Entenda
Apesar de não estar suscetível a um tsunami formado pelas placas tectônicas que estão próximas, o Brasil pode sofrer efeitos de um terremoto ou maremoto ocorrido em outros lugares do mundo, como a Europa ou as Ilhas Canárias.
No entanto, a possibilidade é remota, explica o professor Carlos Teixeira do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC).
“Como estamos no meio de uma placa tectônica e distantes de zonas com ocorrência de terremotos fortes, é difícil ter um tsunami chegando aqui com ondas muito grandes”, afirma.
Como poderia se formar um tsunami no Brasil?
“O maior perigo, dentro da ciência, é o vulcão Cumbre Vieja, em La Palma - localizado nas Ilhas Canárias. [...] Se esse vulcão tivesse uma erupção explosiva poderia gerar um tsunami que chegaria em Fortaleza e outros lugares do Nordeste”, explica Carlos.
Mas a erupção do Cumbre Vieja teria que ser de grande proporções, além de causar um grande deslizamento de parte da face da montanha. “Há bastante discussão, mas a chance é remota”, ele completa.
Ainda, o Brasil receberia um alerta emitido pelos organismos internacionais que acompanham as atividades vulcânicas no mundo. É o caso de um terremoto no Chile que pode chegar ao Havaí, por exemplo. Será emitido um aviso de tsunami.
Esses avisos dariam tempo para que o Brasil se preparasse até para o pior cenário, e pudesse evacuar a população das áreas litorâneas.
“Se algo ocorresse na Europa ou na costa da África, haveria algumas horas para a onda sair de lá e chegar aqui. Então, daria tempo para um alerta ser gerado”.
Já houve tsunami no Brasil? Entenda
Assim, eventos que acontecem do outro lado do Oceano Atlântico, como o litoral europeu ou o norte do continente africano, poderiam ter um impacto que chegaria até o Brasil.
Foi o que aconteceu no ano de 1755, conforme um estudo realizado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) que afirma que o País foi atingido por um tsunami, após o terremoto que atingiu Lisboa, capital de Portugal, parte do sul da Espanha e do Marrocos.
O trabalho liderado pelo professor Francisco Dourado do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres (Cepedes) teve como base um levantamento histórico do professor Alberto Veloso, autor do livro Tremeu a Europa e o Brasil também, de acordo com informações da BBC News Brasil.
Os pesquisadores da equipe de Francisco visitaram praias do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco para identificar camadas de areia que teriam vestígios do fenômeno.
Como os pesquisadores encontram evidências de tsunamis?
Além das praias, o fundo do oceano pode guardar vestígios dos tsunamis que ocorreram, já que essas ondas "gigantes" deixam marcas no fundo do mar.
Quanto maior o tamanho da onda, mais profunda são as marcas registradas. Por isso os pesquisadores analisam essas marcas nos sedimentos do fundo para identificar registros de tsunamis passados.