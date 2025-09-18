Tsunami no Brasil? Veja probabilidade de atingir o litoral

Possibilidade de tsunami no litoral brasileiro é remota, explicou professor da UFC / Crédito: AURÉLIO ALVES

Localizado no centro da placa tectônica, o Brasil não costuma sofrer grandes abalos sísmicos derivados de terremotos ou tsunamis. No entanto, pesquisas comprovam que o litoral brasileiro já registrou um tsunami no passado, devastando cidades. Além disso, os brasileiros parecem se interessar pela possibilidade do fenômeno ocorrer novamente: entre os dias 27 de agosto e 2 de setembro de 2025, o termo “tem tsunami no brasil” teve um pico de pesquisas, após tsunamis atingirem os Estados Unidos e o Japão.

Saiba mais sobre a probabilidade de um tsunami atingir o litoral do Brasil. É possível acontecer um tsunami no Brasil? Entenda Apesar de não estar suscetível a um tsunami formado pelas placas tectônicas que estão próximas, o Brasil pode sofrer efeitos de um terremoto ou maremoto ocorrido em outros lugares do mundo, como a Europa ou as Ilhas Canárias. No entanto, a possibilidade é remota, explica o professor Carlos Teixeira do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC). “Como estamos no meio de uma placa tectônica e distantes de zonas com ocorrência de terremotos fortes, é difícil ter um tsunami chegando aqui com ondas muito grandes”, afirma.

“O maior perigo, dentro da ciência, é o vulcão Cumbre Vieja, em La Palma - localizado nas Ilhas Canárias. [...] Se esse vulcão tivesse uma erupção explosiva poderia gerar um tsunami que chegaria em Fortaleza e outros lugares do Nordeste”, explica Carlos. Mas a erupção do Cumbre Vieja teria que ser de grande proporções, além de causar um grande deslizamento de parte da face da montanha. “Há bastante discussão, mas a chance é remota”, ele completa.

Ainda, o Brasil receberia um alerta emitido pelos organismos internacionais que acompanham as atividades vulcânicas no mundo. É o caso de um terremoto no Chile que pode chegar ao Havaí, por exemplo. Será emitido um aviso de tsunami. Esses avisos dariam tempo para que o Brasil se preparasse até para o pior cenário, e pudesse evacuar a população das áreas litorâneas. “Se algo ocorresse na Europa ou na costa da África, haveria algumas horas para a onda sair de lá e chegar aqui. Então, daria tempo para um alerta ser gerado”.

